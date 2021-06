Fête de la musique Oloron-Sainte-Marie, 21 juin 2021-21 juin 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Fête de la musique 2021-06-21 – 2021-06-21 Parvis de Jéliote Allée du Comte de Tréville

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

En centre-ville, de 18h à 20h : la caravane tropicante (électro-tropical). Trois artistes sur une scène mobile en déambulation dans les rues.

Cathédrale Sainte-Marie, de 18h à 20h : audition d’orgues.

Jardin public, de 19h à 22h30 : groupes locaux de rock-pop rock : burn out, 42 miles, Yellow Rabbits.

Parking de la sous-préfecture, de 19h30 à 19h50 : chanteurs de l’école des champs (chansons populaires acoustiques).

De 20h15 à 20h45 : chœur Philia de la Villanelle (chants sacrés et chants du monde).

De 21h à 22h : concert de l’harmonie municipale (variété, musiques de films, paso doble).

Parvis de l’Espace Jéliote, de 19h30 à 20h30 : Art Danse Studio (danse modern jazz).

De 20h30 à 20h45 : chants classes bilingues occitan Pondeilh et Légugnon.

De 21h à 22h30 : spectacle de Galaxy.

Parc Bourdeu-rives Raymond Dieste : Ainsi Danse (dans contemporaine).

Mairie d’Oloron Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2021-06-14 par