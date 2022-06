Fête de la musique Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Nueil-les-Aubiers

Fête de la musique

2022-06-24

Esplanade Belle-Arrivée 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers

2022-06-24 – 2022-06-24

Esplanade Belle-Arrivée 14 Place Pierre Garnier

Nueil-les-Aubiers

Yvelines Fête de la musique organisée par l’Union des Commerçants Artisans de Nueil Les Aubiers, avec les groupes Badass, Pinkers, GPS, Amhardy et DJ PHC.

Restauration et buvette sur place. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’Amicale du Rêve s’occupant de l’animation des résidents de l’EHPAD Béthanie. Fête de la musique organisée par l’Union des Commerçants Artisans de Nueil Les Aubiers, avec les groupes Badass, Pinkers, GPS, Amhardy et DJ PHC.

Restauration et buvette sur place. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’Amicale du Rêve s’occupant de l’animation des résidents de l’EHPAD Béthanie. +33 6 25 76 82 15 Fête de la musique organisée par l’Union des Commerçants Artisans de Nueil Les Aubiers, avec les groupes Badass, Pinkers, GPS, Amhardy et DJ PHC.

Restauration et buvette sur place. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’Amicale du Rêve s’occupant de l’animation des résidents de l’EHPAD Béthanie. non-communiqué

Esplanade Belle-Arrivée 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers

