Fête de la musique Niedernai

Niedernai

Fête de la musique Niedernai, 25 juin 2022, Niedernai.

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25 23:59:00

Cette fête de la musique est organisée par l'association Carpe Diem ; des musiciens de tous horizons dont des enfants des écoles, des enfants musiciens se produisent et animent la soirée.

