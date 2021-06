Fête de la musique Neuillay-les-Bois, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Neuillay-les-Bois.

Fête de la musique 2021-09-03 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-03

Neuillay-les-Bois Indre Neuillay-les-Bois

La municipalité de Neuillay-les-Bois organise sa 6ème fête de la musique sur la place du champ de foire, l’animation sera assurée par le groupe Spirit’n’kos (rock, ska, reggae) et le duo Fa#SI Bémol (reprise pop rock anglophone …) qui mettront l’ambiance avec un répertoire de chansons et variétés françaises et quelques standards internationaux.

Fête de la musique reportée en septembre.

