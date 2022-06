Fête de la musique Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois Catégories d’évènement: 36500

Neuillay-les-Bois

Fête de la musique Neuillay-les-Bois, 17 juin 2022

2022-06-17 – 2022-06-17

Neuillay-les-Bois 36500 La municipalité de Neuillay-les-Bois organise sa 8ème fête de la musique en partenariat avec le Neuillay Café, sur la place du champ de foire, l’animation sera assurée par le groupe Les Vieilles sacoches qui mettront l’ambiance avec un répertoire de chansons et variétés françaises et quelques standards internationaux. Fête de la musique de retour à Neuillay. +33 2 54 39 40 12 La municipalité de Neuillay-les-Bois organise sa 8ème fête de la musique en partenariat avec le Neuillay Café, sur la place du champ de foire, l’animation sera assurée par le groupe Les Vieilles sacoches qui mettront l’ambiance avec un répertoire de chansons et variétés françaises et quelques standards internationaux. les vieilles sacoches

Neuillay-les-Bois

Neuillay-les-Bois 36500