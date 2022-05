FÊTE DE LA MUSIQUE – NEUFCHÂTEL EN SAOSNOIS Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Saosnois

Sarthe

FÊTE DE LA MUSIQUE – NEUFCHÂTEL EN SAOSNOIS Neufchâtel-en-Saosnois

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18 01:00:00

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18 01:00:00

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe Neufchâtel-en-Saosnois au programme de la Fête de la Musique à Neufchâtel en Saosnois.

– le Choeur Départemental de la Sarthe

– le groupe Easystrike

– DJ Coco

