Fête de la musique Nay Nay Catégories d’évènement: 64800

Nay

Fête de la musique Nay, 18 juin 2022, Nay. Fête de la musique Nay

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18 00:30:00

Nay 64800 Nay EUR 0 0 La fête de la musique est de retour en 2022.

De 15h à 18h : scène ouverte aux musiciens amateurs sur la place Moncade.

A partir de 19h : concerts professionnels sur le place de la République. La fête de la musique est de retour en 2022.

De 15h à 18h : scène ouverte aux musiciens amateurs sur la place Moncade.

A partir de 19h : concerts professionnels sur le place de la République. +33 6 21 31 37 42 La fête de la musique est de retour en 2022.

De 15h à 18h : scène ouverte aux musiciens amateurs sur la place Moncade.

A partir de 19h : concerts professionnels sur le place de la République. ©Pixabay.com

Nay

dernière mise à jour : 2022-03-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: 64800, Nay Autres Lieu Nay Adresse Ville Nay lieuville Nay Departement 64800

Nay Nay 64800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/

Fête de la musique Nay 2022-06-18 was last modified: by Fête de la musique Nay Nay 18 juin 2022 64800 Nay

Nay 64800