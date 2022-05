Fête de la musique Muel Muel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Muel

Fête de la musique Muel, 11 juin 2022, Muel.

2022-06-11 20:20:00

Muel Ille-et-Vilaine Muel Fête de la musique dans le jardin du bar Le Bon’Ami.

Fête de la musique dans le jardin du bar Le Bon'Ami.

Buvette et restauration sur place (Galettes-saucisses, frites et wraps végétariens). Avis aux musiciens, la scène est ouverte ! Inscriptions possibles jusqu'au 1er juin pour monter sur scène.

+33 2 99 07 83 21

Buvette et restauration sur place (Galettes-saucisses, frites et wraps végétariens). Avis aux musiciens, la scène est ouverte ! Inscriptions possibles jusqu’au 1er juin pour monter sur scène. Muel

