Mouroux Seine-et-Marne Mouroux Seine-et-Marne Île-de-France La ville de Mouroux organise la fête de la musique.



À partir de 19h, venez écouter et passer un agréable moment en compagnie de Pittermind, Kayser, Soft ainsi que Dj Ced qui animeront la soirée.



