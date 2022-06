Fête de la musique Moosch Moosch Catégories d’évènement: 68690

Moosch

Fête de la musique Moosch, 21 juin 2022, Moosch. Fête de la musique Moosch

2022-06-21 – 2022-06-21

Moosch 68690 Prenez-en bonne note! L’association Vivre à Moosch avec la participation d’AJA’zz et Gugga Haïrupfer, vous invite à écouter, vibrer et pourquoi pas danser! Petite restauration, boissons et pâtisseries seront de la party! Prenez-en bonne note! L’association Vivre à Moosch avec la participation d’AJA’zz et Gugga Haïrupfer, vous invite à écouter, vibrer et pourquoi pas danser! Petite restauration, boissons et pâtisseries seront de la party. Prenez-en bonne note! L’association Vivre à Moosch avec la participation d’AJA’zz et Gugga Haïrupfer, vous invite à écouter, vibrer et pourquoi pas danser! Petite restauration, boissons et pâtisseries seront de la party! Moosch

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 68690, Moosch Autres Lieu Moosch Adresse Ville Moosch lieuville Moosch Departement 68690

Moosch Moosch 68690 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moosch/

Fête de la musique Moosch 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Moosch Moosch 21 juin 2022 68690 Moosch

Moosch 68690