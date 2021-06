Montoison Montoison Drôme, Montoison Fête de la musique Montoison Montoison Catégories d’évènement: Drôme

Montoison

Fête de la musique Montoison, 21 juin 2021-21 juin 2021, Montoison. Fête de la musique 2021-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-21 22:00:00 22:00:00

Montoison Drôme Montoison Chorale des enfants – chant et musique

Chorale Cerebellia

Musicien de la « Colline »

Franck Barnier Aubert – chanteurs des Toons – Pop rock accueil@montoison.com +33 4 75 84 41 67 http://www.montoison.fr/ Chorale des enfants – chant et musique

