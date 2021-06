Montaigu-le-Blin Montaigu-le-Blin Allier, Montaigu-le-Blin Fête de la Musique Montaigu-le-Blin Montaigu-le-Blin Catégories d’évènement: Allier

Montaigu-le-Blin

Fête de la Musique Montaigu-le-Blin, 25 juin 2021-25 juin 2021, Montaigu-le-Blin. Fête de la Musique 2021-06-25 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-25

Montaigu-le-Blin Allier Fête de la musique avec un groupe, buvette et repas.

Organisé par les Amis des Ecoles. Fête de la musique avec un groupe, buvette et repas.

Organisé par les Amis des Ecoles.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montaigu-le-Blin Étiquettes évènement : Autres Lieu Montaigu-le-Blin Adresse Ville Montaigu-le-Blin