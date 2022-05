Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre

Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre, 3 juillet 2022, Moncoutant-sur-Sèvre. Fête de la musique Place de la Mairie de Moncoutant 18 Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre

2022-07-03 18:00:00 – 2022-07-03 00:00:00 Place de la Mairie de Moncoutant 18 Avenue du Maréchal Juin

Ne manquez pas la fête de la musique à Moncoutant-sur-Sèvre ! nAu programme : Slainte (musique traditionnelle irlandaise), Vice & Versa (chanson urbaine) et DJ.

Place de la Mairie de Moncoutant 18 Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre

