Moirax 47310 Moirax EUR 12 12 Dans tout le village et dans le parc du Prieuré. Scènes ouvertes, tous les musiciens et chanteurs sont

les bienvenus. Présence de producteurs locaux er artisanats. MINO, une voix douce et atypique vous fera voyager entre la pop et la soul avec quelques

