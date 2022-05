Fête de la musique M’Né Le Barouf Le Mené, 26 juin 2022, Le Mené.

Concerts gratuits avec les Types à pied, Ampouailh, Les Glochos, les Moniqu’Hard et Fat to the Flax. Restauration sur place.

http://www.mene.fr/evenement/mne-le-barouf/

