Fête de la Musique Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Fête de la Musique Miramont-de-Guyenne, 21 juin 2023, Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne. Fête de la Musique Place de l’Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

2023-06-21 17:00:00 – 2023-06-21 Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne EUR À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister aux différents concerts qui animeront le coeur de la Bastide. Pour cet événement vous assisterez à l’audition de fin d’année de l’école de musique du pays de Lauzun, à la prestation gospel du groupe Vibra’Son, à une performance artistique, inédite et démesurée par l’association Radh’Art et à une représentation du groupe Sunny Dreams . Une soirée qui ravira petits et grands ! À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister aux différents concerts qui animeront le coeur de la Bastide. L’école de musique du pays de Lauzun, le groupe Vibra’Son, l’association Radh’art et le groupe Sunny Dreams raviront votre soirée ! +33 5 53 93 20 52 Mairie ©otpl

Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2023-01-19 par OT du Pays de Lauzun

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Place de l'Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne OT du Pays de Lauzun Ville Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne lieuville Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramont-de-guyenne-ot-du-pays-de-lauzun-miramont-de-guyenne/

Fête de la Musique Miramont-de-Guyenne 2023-06-21 was last modified: by Fête de la Musique Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 21 juin 2023 Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne, Lot-et-Garonne OT du Pays de Lauzun Place de l'Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne OT du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne