FETE DE LA MUSIQUE Mesvres, 25 juin 2022

FETE DE LA MUSIQUE Mesvres

2022-06-25 – 2022-06-25

Mesvres Saône-et-Loire Mesvres

EUR Le 25 juin, venez et passez un bon moment convivial à la Fête de la Musique à la salle polyvalente de Mesvres. Le buffet et la buvette seront servis sous chapiteau pour la restauration, places assises.

Les deux groupes de musique invités sont : Five Music et Deüs (variétés et rock français).

La Fête est organisée par le Judo Club Arroux Mesvrin

sylviefemenia@orange.fr https://judo-mesvres.ffjudo.com/

Mesvres

