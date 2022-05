Fête de la musique Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

Fête de la musique Méjannes-le-Clap, 21 juin 2022

2022-06-21 – 2022-06-21

Méjannes-le-Clap Gard Fête de la musique De 11h à minuit – Place aux Herbes De 11h à 21h avec différents artistes(rémunération au chapeau). De 21h à 00h : soirée DJ avec Christophe Organisée par l’Association descommerçants +33 4 66 24 42 41 Droits gérés

