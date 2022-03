Fête de la musique Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fête de la musique Médiathèque Ormédo – Orvault, 21 juin 2022, Orvault. 2022-06-21

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : oui Tout public Plus de quarante ans que le 21 juin, partout en France, se rassemblent musiciens débutants, musiciens confirmés et musiciens chevronnés. Si la fête de la musique a été empêchée ou limitée depuis deux années, elle promet d’être belle en 2022. La médiathèque Ormédo s’associe à cet évènement. Médiathèque Ormédo – Orvault adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Ormédo - Orvault Adresse 2 Promenade de l'Europe Ville Orvault Age maximum Tout public lieuville Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orvault/

Fête de la musique Médiathèque Ormédo – Orvault 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Médiathèque Ormédo – Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault 21 juin 2022 Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault Nantes

Orvault Loire-Atlantique