Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy, 24 juin 2022, Mazet-Saint-Voy. Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy

2022-06-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-24

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire EUR 5 5 A 19h scène ouverte aux musiciens, le Calibert vous tend le micro. A 20h30 concert d’Yvan Marc et les enfants de l’école A Camus. Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy 2022-06-24 was last modified: by Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 24 juin 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire