Fête de la musique Maussane-les-Alpilles, 21 juin 2022, Maussane-les-Alpilles.

Fête de la musique Place de l’église Place Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles

2022-06-21 – 2022-06-21 Place de l’église Place Laugier de Monblan

Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône Maussane-les-Alpilles

19h – Place Laugier de Monblan



Fête de la musique dés 19h sur la place Laugier de Monblan avec karaoké géant et scène ouverte à 20h30 pour tous : musiciens et chanteurs, amateurs ou professionnels.

Inscriptions sur place.



Soirée animée par Dj Mika .



Ce jour-là “Faites de la musique” et rien d’autre !

Fête de la musique

+33 4 90 54 33 60

Place de l’église Place Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles

