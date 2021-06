Fête de la musique Martigues, 21 juin 2021-21 juin 2021, Martigues.

Fête de la musique 2021-06-21 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-21 01:00:00 01:00:00 En centre-ville Divers lieux, voir programme

Martigues Bouches-du-Rhône

Fête de la musique, et surtout faites de la musique !

Au balcon, au pied des immeubles, en déambulation, ceux qui veulent jouer de la musique sont invités à contacter le 04 42 10 82 90.



Du coup, c’est une vague salutaire de fraîcheur et d’originalité qui baigne l’ensemble de la ville, des productions les plus attendues aux plus originales.

Toute la ville, car l’incitation » faites de la musique » sous-entend » faites-en tous et partout « , autrement dit une invitation à s’approprier les coins et recoins de rues et places, en même temps que les lieux les plus passants du centre-ville.



Le temps d’une interminable journée et jusqu’à tard dans la nuit, rock, jazz ou métal côtoient les musiques traditionnelles comme celles dites sérieuses ou savantes. Mais y a-t-il plus sérieux que la douce folie d’un soir partagée ?

A Martigues, on accorde une place très importante aux talents locaux, qualifiés d’ « amateurs » mais souvent pétris de grandes qualités.

culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90

