Fête de la musique : Marcus en concert Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Fête de la musique : Marcus en concert Dax, 21 juin 2022, Dax. Fête de la musique : Marcus en concert Parking de la mairie 117 rue des Ecoles Dax

2022-06-21 20:30:00 – 2022-06-21 22:00:00 Parking de la mairie 117 rue des Ecoles

Dax Landes EUR 0 0 Véritable passionné de musique, le chanteur-musicien Marcus, qui s’accompagne aux claviers et à la guitare, interprètera l’un de ses répertoires pop-rock allant de Toto à Gold, en passant par Queen, Lavilliers, Elton John ou encore Julien Clerc, Joe Cocker et Yannick Noah… Véritable passionné de musique, le chanteur-musicien Marcus, qui s’accompagne aux claviers et à la guitare, interprètera l’un de ses répertoires pop-rock allant de Toto à Gold, en passant par Queen, Lavilliers, Elton John ou encore Julien Clerc, Joe Cocker et Yannick Noah… +33 5 58 90 24 54 Véritable passionné de musique, le chanteur-musicien Marcus, qui s’accompagne aux claviers et à la guitare, interprètera l’un de ses répertoires pop-rock allant de Toto à Gold, en passant par Queen, Lavilliers, Elton John ou encore Julien Clerc, Joe Cocker et Yannick Noah… Narrosse

Parking de la mairie 117 rue des Ecoles Dax

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Parking de la mairie 117 rue des Ecoles Ville Dax lieuville Parking de la mairie 117 rue des Ecoles Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Fête de la musique : Marcus en concert Dax 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique : Marcus en concert Dax Dax 21 juin 2022 Dax Landes

Dax Landes