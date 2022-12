Fête de la musique Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marckolsheim

Fête de la musique Marckolsheim, 18 juin 2023, Marckolsheim . Fête de la musique rue du Périgord Marckolsheim Bas-Rhin

2023-06-18 – 2023-06-18 Marckolsheim

Bas-Rhin Une programmation variée alliant groupes professionnels et pratiques amateurs de tous styles. Venez découvrir des déambulations, des animations, des jeux en bois et nouveautés cette année des ateliers : Djembé avec Ada ou bien comptines et chants pour enfants avec Claire. Espaces restauration et buvettes sur place. Partez à la découverte de groupes musicaux locaux et régionaux. +33 3 88 58 62 20 Marckolsheim

