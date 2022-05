Fête de la Musique Maillane Maillane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Maillane

Fête de la Musique Maillane, 24 juin 2022, Maillane.

2022-06-24 – 2022-06-24

Maillane Bouches-du-Rhône Maillane Dans notre village, la Fête de la Musique se déroule sur la Place Frédéric Mistral pour une animation en musique à partir de 20h.



20h : Concert de la Muso Maianenco, harmonie du village bi-centenaire.

21h : Mariotti Brother’s La Fête de la Musique à Maillane. ot-culture@mairiemaillane.fr +33 4 32 61 93 86 Dans notre village, la Fête de la Musique se déroule sur la Place Frédéric Mistral pour une animation en musique à partir de 20h.



