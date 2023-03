Fête de la musique, 17 juin 2023, Maîche .

Fête de la musique

Parking de la MARPA Maîche Doubs

2023-06-17 – 2023-06-17

Maîche

Doubs

Cette fête populaire marque traditionnellement le début de la belle saison, et coïncide avec le solstice d’été, pour une nuit la plus courte possible ! Buvette et restauration sous chapiteau, et bonne humeur au rythme de concerts gratuits et de démonstration de danses. La musique déclinée en plusieurs style sera à l’honneur sur la place de la Marpa.

