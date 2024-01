Fête de la musique Maîche, samedi 22 juin 2024.

Cette fête populaire marque traditionnellement le début de la belle saison, et coïncide avec le solstice d’été, pour une nuit la plus courte possible ! Buvette et restauration sous chapiteau, et bonne humeur au rythme de concerts gratuits et de démonstration de danses. La musique déclinée en plusieurs style sera à l’honneur sur la place de la Marpa. .

Parking du château du désert

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 16:00:00

fin : 2024-06-22 02:00:00



