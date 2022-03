FÊTE DE LA MUSIQUE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

FÊTE DE LA MUSIQUE Lunéville, 21 juin 2022, Lunéville. FÊTE DE LA MUSIQUE Lunéville

2022-06-21 – 2022-06-21

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Meurthe-et-Moselle Concerts gratuits sur la scène de la place Léopold, offerts par la Ville (programme à venir). Concerts gratuits dans les rues et bar du centre-ville. fetes-et-manifestations@mairie-luneville.fr +33 3 83 76 23 75 http://www.luneville.fr/events/fete-de-la-musique-2/ CCO

Lunéville

dernière mise à jour : 2022-03-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Ville Lunéville lieuville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

FÊTE DE LA MUSIQUE Lunéville 2022-06-21 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE Lunéville Lunéville 21 juin 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle