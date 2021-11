Fête de la musique Louhans, 21 juin 2022, Louhans.

Fête de la musique Grande Rue Centre-ville Louhans

2022-06-21 19:30:00 – 2022-06-21 Grande Rue Centre-ville

Louhans Saône-et-Loire

EUR Fête de la Musique

Mardi 21 juin 2022 à partir de 19h30

En centre-ville

Musique en folie / tout public

Gratuit

Nous n’avons pu nous réunir pour la Fête de la Musique en 2020 et 2021, mais nous espérons vivement vous retrouver en 2022 !

Et s’il faut choisir un seul lieu pour fêter la Musique, c’est bien à Louhans-Châteaurenaud qu’il faut être ! Des concerts dans toute la ville, dans les restaurants, les bars, sur les places…

Variété française, musique électro, rock, blues, musique classique, concerts sonorisés ou en acoustique, vous trouverez forcément votre bonheur !

Et retrouvez aussi, comme chaque année, la scène municipale avec une programmation éclectique, réalisée en partenariat avec l’association Synesthé’zic.

Fête de la Musique

Mardi 21 juin 2022 à partir de 19h30

En centre-ville

Musique en folie / tout public

Gratuit

Nous n’avons pu nous réunir pour la Fête de la Musique en 2020 et 2021, mais nous espérons vivement vous retrouver en 2022 !

Et s’il faut choisir un seul lieu pour fêter la Musique, c’est bien à Louhans-Châteaurenaud qu’il faut être ! Des concerts dans toute la ville, dans les restaurants, les bars, sur les places…

Variété française, musique électro, rock, blues, musique classique, concerts sonorisés ou en acoustique, vous trouverez forcément votre bonheur !

Et retrouvez aussi, comme chaque année, la scène municipale avec une programmation éclectique, réalisée en partenariat avec l’association Synesthé’zic.

Grande Rue Centre-ville Louhans

dernière mise à jour : 2021-11-23 par