Lodève 34700 Lodève 9h30 Concert de l’Ecole de musique pour les écoles de la ville

16h00 Pakal (Chanson française)

17h00 Groove Désir (Poésie/ Chanson française)

17h30 Chorales Chantons ensemble et Les Lutévains

18h00 Chants libres (Chanson française/ Chants du monde)

18h30 Les ateliers de chant de l’Association Ocytocines (Chanson française / Chants du monde)

19h00 Le Réveil Lodévois et l’Ecole de musique (Fanfare)

19h30 Eli sur la lune (Pop / Chanson française)

20h30 Les Ballyshannons (Folk/Rock trad. Irlandais)

La Fête de la Musique proposée par la Ville de Lodève, en partenariat avec la Communauté de Communes Lodévois et Larzac et les associations locales, aura lieu dans le Patio de la Médiathèque Confluence. +33 4 11 95 04 80

