Fête de la musique Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’évènement: 47120

Lévignac-de-Guyenne

Fête de la musique Lévignac-de-Guyenne, 25 juin 2022, Lévignac-de-Guyenne. Fête de la musique Lévignac-de-Guyenne

2022-06-25 – 2022-06-25

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lévignac-de-Guyenne Venez vous déhancher sous la halle de Lévignac-de-Guyenne à l’occasion de la fête de la musique. L’association MPC Aganit’s, organisatrice de l’événement, vous prépare une ambiance de folie !

Buvette et restauration sur place. Venez vous déhancher sous la halle de Lévignac-de-Guyenne à l’occasion de la fête de la musique. L’association MPC Aganit’s, organisatrice de l’événement, vous prépare une ambiance de folie !

Buvette et restauration sur place. +33 5 53 83 72 11 Venez vous déhancher sous la halle de Lévignac-de-Guyenne à l’occasion de la fête de la musique. L’association MPC Aganit’s, organisatrice de l’événement, vous prépare une ambiance de folie !

Buvette et restauration sur place. Association MPC Aganit’s

Lévignac-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-05-25 par OT du Pays de Duras – CDT47

Détails Catégories d’évènement: 47120, Lévignac-de-Guyenne Autres Lieu Lévignac-de-Guyenne Adresse Ville Lévignac-de-Guyenne lieuville Lévignac-de-Guyenne Departement 47120

Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne 47120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levignac-de-guyenne/

Fête de la musique Lévignac-de-Guyenne 2022-06-25 was last modified: by Fête de la musique Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne 25 juin 2022 47120 Lévignac-de-Guyenne

Lévignac-de-Guyenne 47120