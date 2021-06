Fête de la musique Lesneven, 17 juin 2021-17 juin 2021, Lesneven.

Fête de la musique 2021-06-17 – 2021-06-26

Lesneven Finistère

Un peu partout …

Jeudi 17 juin : Gilbert Bellec au Saxophone à la Fabrik à 18h30 puis à la Gare à 19h30.

Vendredi 18 juin : Scène ouverte à la Médiathèque de 17h30 à 19h. Avis à tous les musicien.ne.s amateurs ou confirmés, petits ou grands, c’est vous qui faites le programme, puisqu’il s’agit d’une scène ouverte à tout.e.s! Ecrivez ou téléphonez à la médiathèque pour enregistrer votre passage et organiser la programmation.

Samedi 19 juin : Présentation d’instruments de musiques à la Médiathèque de 15h à 16h.

Dimanche 20 juin : Accueil musical devant le restaurant Au Coq en Pâte de 12h à 13h.

Lundi 21 juin : Duo Bléjean Brothers (uilleann pipe et accodéon) sur le marché de 9h30 à 12h.

Mercredi 23 juin : Concert à l’Arvorik avec Helga (Jazz et Rock) à 18h30 et Jeff Tréguer et Friends (blues) à 20h.

Samedi 26 juin : Lio LS (chansons variété) au Softy Bar de 20h à 22h.

+33 2 98 83 00 03 http://www.lesneven.bzh/

Un peu partout …

Jeudi 17 juin : Gilbert Bellec au Saxophone à la Fabrik à 18h30 puis à la Gare à 19h30.

Vendredi 18 juin : Scène ouverte à la Médiathèque de 17h30 à 19h. Avis à tous les musicien.ne.s amateurs ou confirmés, petits ou grands, c’est vous qui faites le programme, puisqu’il s’agit d’une scène ouverte à tout.e.s! Ecrivez ou téléphonez à la médiathèque pour enregistrer votre passage et organiser la programmation.

Samedi 19 juin : Présentation d’instruments de musiques à la Médiathèque de 15h à 16h.

Dimanche 20 juin : Accueil musical devant le restaurant Au Coq en Pâte de 12h à 13h.

Lundi 21 juin : Duo Bléjean Brothers (uilleann pipe et accodéon) sur le marché de 9h30 à 12h.

Mercredi 23 juin : Concert à l’Arvorik avec Helga (Jazz et Rock) à 18h30 et Jeff Tréguer et Friends (blues) à 20h.

Samedi 26 juin : Lio LS (chansons variété) au Softy Bar de 20h à 22h.