Fête de la musique – Les Sans-Interdits Lacanau, 21 juin 2022, Lacanau.

Fête de la musique – Les Sans-Interdits Lacanau

2022-06-21 – 2022-06-21

Lacanau 33680

A l’occasion de la fête de la musique à Lacanau, ce groupe de copains-musiciens de l’association « The Sons Of the Beach » aura le plaisir de partager avec le public des chansons du répertoire français. Au programme : Renaud, Souchon, Brassens, Brel, Nino Ferrer, Christophe, Gainsbourg, Dutronc et bien d’autres surprises…

A l’occasion de la fête de la musique à Lacanau, ce groupe de copains-musiciens de l’association « The Sons Of the Beach » aura le plaisir de partager avec le public des chansons du répertoire français. Au programme : Renaud, Souchon, Brassens, Brel, Nino Ferrer, Christophe, Gainsbourg, Dutronc et bien d’autres surprises…

A l’occasion de la fête de la musique à Lacanau, ce groupe de copains-musiciens de l’association « The Sons Of the Beach » aura le plaisir de partager avec le public des chansons du répertoire français. Au programme : Renaud, Souchon, Brassens, Brel, Nino Ferrer, Christophe, Gainsbourg, Dutronc et bien d’autres surprises…

Lacanau

dernière mise à jour : 2022-06-07 par