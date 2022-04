Fête de la musique (Les Haye’stivales ! ) La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

Manche

Fête de la musique (Les Haye’stivales ! ) La Haye, 25 juin 2022, La Haye. Fête de la musique (Les Haye’stivales ! ) Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits La Haye

2022-06-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-25 01:00:00 01:00:00 Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits

La Haye Manche Venez écouter en festoyant la chorale des enfants des écoles accompagnée par “Les Guitares du Cotentin”, les ateliers de l’école de musique de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, ainsi que les groupes de Rock’N’Roll, Hot Road 56, et de jazz / afrobeat, Mantekiya. Venez écouter en festoyant la chorale des enfants des écoles accompagnée par “Les Guitares du Cotentin”, les ateliers de l’école de musique de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, ainsi que les groupes de Rock’N’Roll, Hot Road 56, et… Venez écouter en festoyant la chorale des enfants des écoles accompagnée par “Les Guitares du Cotentin”, les ateliers de l’école de musique de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, ainsi que les groupes de Rock’N’Roll, Hot Road 56, et de jazz / afrobeat, Mantekiya. Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits La Haye

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: La Haye, Manche Autres Lieu La Haye Adresse Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits Ville La Haye lieuville Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits La Haye Departement Manche

La Haye La Haye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haye/

Fête de la musique (Les Haye’stivales ! ) La Haye 2022-06-25 was last modified: by Fête de la musique (Les Haye’stivales ! ) La Haye La Haye 25 juin 2022 la haye manche

La Haye Manche