Fête de la musique Les Granges Saint-Jean

Saint-Jean

Fête de la musique

Les Granges, le mardi 21 juin

Les Granges, le mardi 21 juin à 19:00

19h : Don Diego, auteur compositeur interprète – pop folk. 20h : Cauldron, Trio de musique celtique 21h : The BackScratchers, Blues, le Swing et le Rock’n Roll. Expo, quizz, petite restauration- buvette et dans la ville, des surprises concoctées par nos associations. Parvis des Granges – Tout public Saint-Jean Les Granges 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

