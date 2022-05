Fête de la musique : LES FATALS PICARDS – Poix-de-Picardie Poix-de-Picardie Poix-de-Picardie Catégories d’évènement: Poix-de-Picardie

Poix-de-Picardie Somme Poix-de-Picardie Concert des élèves de l’école de musique de Poixde- Picardie, puis concert gratuit Les Fatals Picards

