Fête de la musique : les 40 ans ! Le long du Cours Emile Zola,du Cours Vitton et du Cours Franklin Roosevelt, 21 juin 2022, Villeurbanne.

du mardi 21 juin 2022 au mercredi 22 juin 2022 à Le long du Cours Emile Zola, du Cours Vitton et du Cours Franklin Roosevelt

Entre Cusset et Foch, les cours Emile Zola, Vitton et Franklin Roosevelt sont offerts aux piétons. Une belle scène de jeux et de convivialité. A chacun de s’emparer de cet espace unique, le mardi 21 juin 2022, avec un seul mot d’ordre : « FAITES de la Musique » ! Tables nappées et chaises sont installées, histoire de partager vos préparations culinaires en famille, entre amis et voisins.

Soufflons ensemble les 40 bougies de la Fête de la musique : on sort nos instruments et nos petits plats pour animer le temps d’une soirée la plus grande artère piétonne musicale de France !

