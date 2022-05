Fête de la musique Le Petit-Pressigny, 21 juin 2022, Le Petit-Pressigny.

Fête de la musique Le Petit-Pressigny

2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-21 23:30:00

Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire Le Petit-Pressigny

Fête de la musique dans l’esprit traditionnel :

amatrices et amateurs, professionnel-les de la musique sont invité-es à s’exprimer et à partager leurs talents devant un public attentionné.

Sont déjà programmés :

-les chanteurs de Chevarnay avec Denise Blanc,

-Pop anglaise des années 60-80 avec Dominique et Jim,

-la chorale “Fa,si,la Chanter” avec Danielle Gabillon,

-Chansons détournées avec Luc Daé,

-Piano avec Aela,

-Guitare et chansons ( Brassens Brel ) avec Alain Wendling

-Scène ouverte à celles et ceux qui veulent se joindre à nous.

N’hésitez pas à vous inscrire.

Amateurs, professionnels de la musique sont invités à s’exprimer et à partager leurs talents devant un public attentionné. Sont déjà programmés : les Chanteurs de Chevarnay, pop anglaise, piano…Scène ouverte à celles et ceux qui veulent se joindre à nous. N’hésitez pas à vous inscrire.

chouxcolber@free.fr +33 6 32 71 04 81

Fête de la musique dans l’esprit traditionnel :

amatrices et amateurs, professionnel-les de la musique sont invité-es à s’exprimer et à partager leurs talents devant un public attentionné.

Sont déjà programmés :

-les chanteurs de Chevarnay avec Denise Blanc,

-Pop anglaise des années 60-80 avec Dominique et Jim,

-la chorale “Fa,si,la Chanter” avec Danielle Gabillon,

-Chansons détournées avec Luc Daé,

-Piano avec Aela,

-Guitare et chansons ( Brassens Brel ) avec Alain Wendling

-Scène ouverte à celles et ceux qui veulent se joindre à nous.

N’hésitez pas à vous inscrire.

Pixabay – Pexels

Le Petit-Pressigny

dernière mise à jour : 2022-04-29 par