Le Nouvion-en-Thiérache Le Nouvion-en-Thiérache 02170, Le Nouvion-en-Thiérache Fête de la Musique Le Nouvion-en-Thiérache Le Nouvion-en-Thiérache Catégories d’évènement: 02170

Le Nouvion-en-Thiérache

Fête de la Musique Le Nouvion-en-Thiérache, 21 juin 2021-21 juin 2021, Le Nouvion-en-Thiérache. Fête de la Musique 2021-06-21 18:00:00 – 2021-06-21 22:15:00

Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Le Nouvion-en-Thiérache Le Comité des Fêtes et la Ville du Nouvion organisent la Fête de la Musique sur la place du Général de Gaulle. Au programme :

18h – 19h : C’est avec l’ensemble Orchestral en Pays Nouvionnais que débutera la soirée festive

19h15 – 20h15 : Quidam sextet

20h30 – 22h15 : Flashback 80 Buvette sur place +33 3 23 97 21 70 Le Comité des Fêtes et la Ville du Nouvion organisent la Fête de la Musique sur la place du Général de Gaulle. Au programme :

18h – 19h : C’est avec l’ensemble Orchestral en Pays Nouvionnais que débutera la soirée festive

19h15 – 20h15 : Quidam sextet

20h30 – 22h15 : Flashback 80 Buvette sur place OT du Pays de Thiérache dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: 02170, Le Nouvion-en-Thiérache Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Nouvion-en-Thiérache Adresse Ville Le Nouvion-en-Thiérache lieuville 50.01666#3.78485