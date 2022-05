FÊTE DE LA MUSIQUE – LE MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

FÊTE DE LA MUSIQUE – LE MANS Le Mans, 21 juin 2022, Le Mans. FÊTE DE LA MUSIQUE – LE MANS Le Mans

2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-21

Le Mans Sarthe Les inscriptions pour la Fête de la musique 2022 se terminent ce mercredi 11 mai !

Inscrivez-vous vite à fdm@lemans.fr



Pour plus d’informations : https://www.lemans.fr/demarches/activites/participer-a-la-fete-de-la-musique/?fbclid=IwAR3ZhLT5hYPeZU2fJXj4NR2ZbhEMNrRX6pmMTrmHqIAjnz9zpVmpE7V-kgc La Fête de la musique se déroulera Mardi 21 juin de 18h à 00h.

Fin progressive à partir de 22h30.

– Retour à une configuration standard (dernière version 2019)

– 63 groupes de musique

– Environ 40 sites

– 2 grandes scènes : Place de la République et Place des Jacobins

– 4 petites scènes : Place St Pierre, Ile aux Planches, Square Ursulines,

Place des Comtes du Maine. La fête de la musique au Mans. https://www.lemans.fr/ Les inscriptions pour la Fête de la musique 2022 se terminent ce mercredi 11 mai !

Inscrivez-vous vite à fdm@lemans.fr



Pour plus d’informations : https://www.lemans.fr/demarches/activites/participer-a-la-fete-de-la-musique/?fbclid=IwAR3ZhLT5hYPeZU2fJXj4NR2ZbhEMNrRX6pmMTrmHqIAjnz9zpVmpE7V-kgc La Fête de la musique se déroulera Mardi 21 juin de 18h à 00h.

Fin progressive à partir de 22h30.

– Retour à une configuration standard (dernière version 2019)

– 63 groupes de musique

– Environ 40 sites

– 2 grandes scènes : Place de la République et Place des Jacobins

– 4 petites scènes : Place St Pierre, Ile aux Planches, Square Ursulines,

Place des Comtes du Maine. Le Mans

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

FÊTE DE LA MUSIQUE – LE MANS Le Mans 2022-06-21 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE – LE MANS Le Mans Le Mans 21 juin 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe