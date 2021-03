Le Lion-d'Angers Le Lion-d'Angers Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire FÊTE DE LA MUSIQUE – LE LION D’ANGERS Le Lion-d'Angers Catégories d’évènement: Le Lion-d'Angers

Maine-et-Loire

FÊTE DE LA MUSIQUE – LE LION D’ANGERS, 25 juin 2021-25 juin 2021, Le Lion-d'Angers. FÊTE DE LA MUSIQUE – LE LION D’ANGERS 2021-06-25 19:00:00 – 2021-06-25

Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Le Lion-d’Angers De nombreux groupes sont prévus pour cette nouvelle édition de la fête de la musique au Lion d’Angers, de quoi passer un moment convivial et chaleureux en compagnie de talents locaux ! Restauration et buvette sur place. La fête de la musique se déroulera le 25 juin 2021 au Lion d’Angers. +33 2 41 95 30 16 La fête de la musique se déroulera le 25 juin 2021 au Lion d’Angers. De nombreux groupes sont prévus pour cette nouvelle édition de la fête de la musique au Lion d’Angers, de quoi passer un moment convivial et chaleureux en compagnie de talents locaux ! Restauration et buvette sur place.

Détails Catégories d’évènement: Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Le Lion-d'Angers Adresse Ville Le Lion-d'Angers