FÊTE DE LA MUSIQUE – LE CRÈS Le Crès, 21 juin 2021-21 juin 2021, Le Crès.

FÊTE DE LA MUSIQUE – LE CRÈS 2021-06-21 – 2021-06-21

Le Crès 34920 Le Crès

Rendez-vous lundi 21 juin pour une Fête de la Musique cressoise nouveau format, une Fête « nomade » qui investira un nouvel espace chaque année, pour ramener de la vie au sein de tous les quartiers du Crès. Pour ce lancement, le choix s’est porté sur le quartier du Salaison.

Les équipes vous ont concocté un programme sympathique pour célébrer cette fête très populaire et la reprise évènementielle de ce début d’été.

La Fête de la Musique se déroulera donc le lundi 21 juin 2021, sur le parking du Gymnase Brassens.

Tous les cressois sont invités à participer à cette soirée qui marque le début des beaux jours. L’occasion de se retrouver en famille, entre amis ou voisins et pourquoi pas… faire de belles rencontres et partager un moment festif en savourant un délicieux repas au son de la bonne musique… L’entrée est libre.

Pour vous restaurer, des Food-trucks cressois seront présents. Burger, cuisine du monde et desserts… Vous ne résisterez pas aux nombreuses gourmandises que vous pourrez déguster dans un décor « guinguette ». L’association CORTO Rugby Club du Crès, vous proposera une carte des boissons tout au long de la manifestation.

Les festivités commenceront dès 18h avec une scène locale composée des groupes « SING’A SONG », « HIGH PHONE » à 19h suivi du guitariste cressoise « CHOUCHOU » pour un solo.

C’est ensuite « HOTBRAINS », groupe de rock formé au gré des rencontres conviviales du CORTO RUGBY CLUB et invité par son président Jean-Baptiste ROUSSOULY, qui se produira jusqu’à 21h.

Bien échauffés ? The MAJESTICS prendra le relais à compter de 21h15, un groupe de 4 musiciens exceptionnels qui vous feront chanter jusqu’au bout de la nuit sur des airs latino, pop et swing, avec un répertoire de plus de 40 morceaux.

Ambiance estivale garantie !

Cette Fête de la Musique cressoise est organisée dans le respect du protocole sanitaire « COVID-19 », imposé par le Ministère de la Culture et sous réserve des conditions climatiques.

Rendez-vous lundi 21 juin pour une Fête de la Musique cressoise nouveau format, une Fête « nomade » qui investira un nouvel espace chaque année, pour ramener de la vie au sein de tous les quartiers du Crès. Pour ce lancement, le choix s’est porté sur le quartier du Salaison.

https://www.lecres.fr/

Rendez-vous lundi 21 juin pour une Fête de la Musique cressoise nouveau format, une Fête « nomade » qui investira un nouvel espace chaque année, pour ramener de la vie au sein de tous les quartiers du Crès. Pour ce lancement, le choix s’est porté sur le quartier du Salaison.

Rendez-vous lundi 21 juin pour une Fête de la Musique cressoise nouveau format, une Fête « nomade » qui investira un nouvel espace chaque année, pour ramener de la vie au sein de tous les quartiers du Crès. Pour ce lancement, le choix s’est porté sur le quartier du Salaison.

Les équipes vous ont concocté un programme sympathique pour célébrer cette fête très populaire et la reprise évènementielle de ce début d’été.

La Fête de la Musique se déroulera donc le lundi 21 juin 2021, sur le parking du Gymnase Brassens.

Tous les cressois sont invités à participer à cette soirée qui marque le début des beaux jours. L’occasion de se retrouver en famille, entre amis ou voisins et pourquoi pas… faire de belles rencontres et partager un moment festif en savourant un délicieux repas au son de la bonne musique… L’entrée est libre.

Pour vous restaurer, des Food-trucks cressois seront présents. Burger, cuisine du monde et desserts… Vous ne résisterez pas aux nombreuses gourmandises que vous pourrez déguster dans un décor « guinguette ». L’association CORTO Rugby Club du Crès, vous proposera une carte des boissons tout au long de la manifestation.

Les festivités commenceront dès 18h avec une scène locale composée des groupes « SING’A SONG », « HIGH PHONE » à 19h suivi du guitariste cressoise « CHOUCHOU » pour un solo.

C’est ensuite « HOTBRAINS », groupe de rock formé au gré des rencontres conviviales du CORTO RUGBY CLUB et invité par son président Jean-Baptiste ROUSSOULY, qui se produira jusqu’à 21h.

Bien échauffés ? The MAJESTICS prendra le relais à compter de 21h15, un groupe de 4 musiciens exceptionnels qui vous feront chanter jusqu’au bout de la nuit sur des airs latino, pop et swing, avec un répertoire de plus de 40 morceaux.

Ambiance estivale garantie !

Cette Fête de la Musique cressoise est organisée dans le respect du protocole sanitaire « COVID-19 », imposé par le Ministère de la Culture et sous réserve des conditions climatiques.

dernière mise à jour : 2021-06-10 par