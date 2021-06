Le Bonhomme Le Bonhomme 68650, Le Bonhomme Fête de la musique Le Bonhomme Le Bonhomme Catégories d’évènement: 68650

Fête de la musique Le Bonhomme, 19 juin 2021-19 juin 2021, Le Bonhomme. Fête de la musique 2021-06-19 17:00:00 – 2021-06-19 22:30:00

Le Bonhomme 68650 Le Bonhomme Première fête de la musique à Le Bonhomme en partenariat avec l’association Chemins de Partage. Deux scènes sont proposées, avec différents groupes qui joueront en alternance : cinq groupes locaux ont répondu présents ainsi que cinq chanteurs ou chanteuses en solo… Ils font le plaisir de jouer leurs compositions ou des reprises, avec une variété de styles (pop-rock, reggae, dub, variété française, etc), qui devraient ravir vos oreilles ! Un stand de petite restauration sera proposé, ainsi qu’une buvette, qui se tiendra au chalet des bûcherons. Deux scènes y sont proposées, avec différents groupes qui jouent en alternance. +33 3 89 47 51 03 Deux scènes y sont proposées, avec différents groupes qui jouent en alternance. Première fête de la musique à Le Bonhomme en partenariat avec l’association Chemins de Partage. Deux scènes sont proposées, avec différents groupes qui joueront en alternance : cinq groupes locaux ont répondu présents ainsi que cinq chanteurs ou chanteuses en solo… Ils font le plaisir de jouer leurs compositions ou des reprises, avec une variété de styles (pop-rock, reggae, dub, variété française, etc), qui devraient ravir vos oreilles ! Un stand de petite restauration sera proposé, ainsi qu’une buvette, qui se tiendra au chalet des bûcherons. dernière mise à jour : 2021-06-14 par

