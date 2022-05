Fête de la musique Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

2022-06-21 21:00:00 – 2022-06-21

Concert pour fêter la Musique avec des groupes et artistes de la vallée d'Ossau ainsi qu'un Karaoké géant
+33 5 59 05 31 41

