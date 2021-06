FÊTE DE LA MUSIQUE L’Argonaute, 21 juin 2021-21 juin 2021, Orléans.

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’Argonaute, le lundi 21 juin à 20:00

**LIVE #23** A partir de 18h Après presque un an de cours à distance, les élèves de Musique et Équilibre reprennent possession de leur école de musique et retrouvent la salle de concert de l’Argonaute grâce à ce nouveau LIVE ! **AUDITON LIVE #1** A partir de 20h Après les concerts à distance, on lance ce soir l’audition à distance ! On y retrouve deux ateliers : Pop-rock de Philippe Capelle et Celtique d’Aude Prieur. Se joignent également à cette audition les élèves de chant d’Hélène Le Corre et Franck Sallé et un duo de flûte de la classe d’Aude Prieur. De quoi bien terminer l’année avant la reprise des cours en septembre ! **JAM #1**6 A partir de 20h Ouvert à tous et à toutes, Stéphane Decolly, coordinateur de cette Jam vous accueille à l’Argonaute pour jouer tous ensemble sur scène. Voilà une belle occasion de partager la musique avant la fin de l’année. Le Live et la Jam à l’Argonaute sont gratuits, ouverts à tous et à toutes, sur réservation au 02.38.54.81.31 / [accueil@musique-equilibre.com](mailto:accueil@musique-equilibre.com) Port du masque obligatoire

Gratuit, sur réservation

avec Musique et Équilibre / Argonaute

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T21:30:00