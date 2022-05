Fête de la musique Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie Haut-Rhin Lapoutroie De nombreux groupes musicaux éclectiques vous donnent rendez-vous dans les rues, cours, jardins,… Tartes flambées, grillades et buvettes tout au long de la soirée. Plus de 100 musiciens, chanteurs de tous âges et groupes répartis dans différents endroits. +33 6 12 64 62 89 De nombreux groupes musicaux éclectiques vous donnent rendez-vous dans les rues, cours, jardins,… Tartes flambées, grillades et buvettes tout au long de la soirée. Lapoutroie

