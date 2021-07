Fête de la musique Landivisiau, 25 juin 2022, Landivisiau.

Fête de la musique

Landivisiau, le samedi 25 juin 2022 à 20:30

Deux années de suite qu’il nous a fallu mettre un bémol sur cette grande fête populaire qui donne le la à l’entrée de l’été… Mais difficile pour l’instant d’aller plus vite que la musique… Impossible d’annoncer un programme réglé comme du papier à musique, ce qui est certain c’est que nous mettrons un point d’orgue à accorder nos violons pour orchestrer une soirée harmonieuse, faire valser les décibels et résonner les accords. On dit que la musique adoucit les moeurs et qu’il y a un mélomane en chacun de nous, alors quoi qu’il en soit, faites vos gammes et en avant la musique !

Entrée libre

Landivisiau rue georges clémenceau, landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T21:00:00