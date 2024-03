Fête de la musique Lambesc, vendredi 21 juin 2024.

Comme chaque année, 21 juin rime avec retour de l’été, nuit la plus courte de l’année, et fête de la musique. La Ville de Lambesc vous convie ainsi à fêter en musique cette date symbolique !

2 espaces musicaux vous attendent retrouvez place Jean Jaurès l’École de Musique Municipale, Delphine Maillant une artiste au répertoire large avec du jazz, du lyrique mais également de la variété française et internationale ! Et St. Louis Jazz Band, un groupe composé de 7 musiciens habillés aux couleurs de l’armée américaine sera également de la partie pour rendre un hommage aux orchestres swing des années 40.

Puis place Héros et Martyrs les associations musicales de Lambesc feront vibrer la scène ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 20:00:00

fin : 2024-06-21

Centre historique de Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque@lambesc.fr

