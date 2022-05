Fête de la musique Labaroche Labaroche Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-06-25

Fête de la musique Labaroche

C'est l'été, et on fête la musique. Au programme :une scène ouverte à nos petits artistes, un concert du groupe JAKINSIDE à 21 h, une soirée dansante avec animation DJ à compter de 23 heures. La restauration sera assurée par l'Amicale des Sapeurs Pompiers. Une soirée à ne pas manquer ! Deux groupes de musique suivi d'un DJ jusqu'au bout de la nuit. Tartes flambées et buvette.

