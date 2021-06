Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire Fête de la musique – La Zonda Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire

Fête de la musique – La Zonda Chambray-lès-Tours, 21 juin 2021-21 juin 2021, Chambray-lès-Tours. Fête de la musique – La Zonda 2021-06-21 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-21 22:00:00 22:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire 19h – Quatuor de saxophones, orchestres harmonie municipale, Pizzacat’ de l’école municipale de musique

20h15 – Groupe La Zonda (musique Latine, Boléro, Swing…)

4 complices transportent l’auditeur au cour d’un répertoire de chansons espagnoles

essentiellement, déambulant entre des titres sensibles et des titres festifs tels que :

L’homme des Marias (Les négresses vertes)

La foule (Edith Piaf)

Desaparecido (Manu Chao)

Hijo de la luna (José Maria Cano)

…

Bab’ chant / Kevin Goubern guitare / Laurent Blet guitare / Alexandre Voisin contrebasse 19h – Quatuor de saxophones, orchestres harmonie municipale, Pizzacat’ de l’école municipale de musique

20h15 – Groupe La Zonda (musique Latine, Boléro, Swing…) 19h – Quatuor de saxophones, orchestres harmonie municipale, Pizzacat’ de l’école municipale de musique

20h15 – Groupe La Zonda (musique Latine, Boléro, Swing…) 19h – Quatuor de saxophones, orchestres harmonie municipale, Pizzacat’ de l’école municipale de musique

20h15 – Groupe La Zonda (musique Latine, Boléro, Swing…)

4 complices transportent l’auditeur au cour d’un répertoire de chansons espagnoles

essentiellement, déambulant entre des titres sensibles et des titres festifs tels que :

L’homme des Marias (Les négresses vertes)

La foule (Edith Piaf)

Desaparecido (Manu Chao)

Hijo de la luna (José Maria Cano)

…

Bab’ chant / Kevin Goubern guitare / Laurent Blet guitare / Alexandre Voisin contrebasse Service communication

Détails Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chambray-lès-Tours Adresse Ville Chambray-lès-Tours lieuville 47.34429#0.70429